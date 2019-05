Fuga di gas in strada a Ostia, chiuso tratto

A Ostia c'è stata una fuga di gas in strada in via Stefano Canzacchi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma. Da quanto trapela, la fuga di gas si è verificata, con molta probabilità, per la rottura di una tubazione a causa di alcuni scavi realizzati per la posa della fibra ottica. Al momento si stanno effettuando delle misurazioni. A scopo precauzionale è stato chiuso un tratto di strada.

La nota di Italgas

Italgas fa sapere che i tecnici del pronto intervento, "giunti rapidamente sul posto, hanno subito intercettato la perdita provocata da personale al lavoro sulla posa della fibra ottica e messo in sicurezza l'area. Durante le operazioni di riparazione della condotta si è reso necessario sospendere l'erogazione a dieci utenze, ma Italgas è al lavoro per ripristinare il servizio entro il pomeriggio".

