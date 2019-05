Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 5 marzo

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una modesta ondulazione ciclonica lascia spazio alla rimonta pressoria che determina una giornata nel complesso soleggiata. Da segnalare addensamenti nuvolosi al mattino, sopratutto su Umbria e zone subappenniniche ove si potranno avere deboli piogge in esaurimento. In giornata passaggio a spazi soleggiati sempre più ampi seppur con nubi sparse su zone interne, dalla notte ancora addensamenti nuvolosi a ridosso della dorsale, specie toscana. Temperature in aumento nei minimi, stabili nei massimi su valori miti. Venti moderati in prevalenza tra O e OSO con rinforzi su livornese, dalla notte rotazione a ESE sui settori laziali; moderati o tesi da O in quota, in attenuazione. Mari mossi, molto mosso il livornese.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.



La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,1 µg/m³.