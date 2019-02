Incendio: aeroporto di Ciampino chiuso. Riapertura autorizzata dall'Enac

L'aeroporto di Ciampino è stato autorizzato alla riapertura dall'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a sua volta legittimato dalla Asl. Il provvedimento riguarda tutte le operazioni di volo e fa seguito alla conferma dell'assoluta normalità della qualità dell'aria che i rilievi del Cnr avevano già accertato ieri. All'origine della chiusura dello scalo aeroportuale, il principio d'incendio che ieri mattina aveva interessato un magazzino in un'area interrata dell'aerostazione. A prendere fuoco erano stati alcune buste e cartoni all'interno di un magazzino affidato a una ditta esterna. E' quanto annuncia in una nota la società di gestione Aeroporti di Roma.

Il via libera della Asl

L'Ente ha ricevuto un riscontro positivo da parte della Asl Roma 2, che "preso atto della documentazione fornita e dell'assenza di parametri indicativi di insalubrità dell'aria - si legge nel comunicato diramato dall'Enac - e all'esito della verifica effettuata con il proprio personale, non ha riscontrato motivi, secondo le proprie competenza, che impediscano la riapertura al pubblico dell’aerostazione." Nel comunicato l'Enac ringrazia la Asl Roma 2 "per la collaborazione ricevuta e per la tempestività del riscontro che ha permesso una rapida riapertura dello scalo, garantendo sia la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori dello scalo, sia la limitazione dei disservizi per i passeggeri con voli programmati su Ciampino."

I voli interessati

Gli ultimi sei voli previsti in arrivo oggi a Roma Fiumicino verranno spostati sullo scalo di Ciampino in modo da garantire la normale operatività del Terminal già da domani mattina. Si tratta di: Ryanair FR6107 da Charleroi in arrivo alle 22.55; Ryanair FR9636 da Beauvais delle 22.55; Ryanair 2693 da Lisbona delle ore 22.55; Ryanair FR 3959 da Bucarest-Otopeni delle ore 22.55; Ryanair FR1635 da Siviglia in arrivo alle ore 22.55 e, infine, Ryanair FR1299 da Atene delle ore 22.15.