Ciampino, la Procura di Roma indaga per incendio colposo

La Procura di Roma è in attesa delle informative delle forze dell'ordine intervenute per l'incendio avvenuto nell'aeroporto di Ciampino. I magistrati procederanno all'apertura formale di una indagine per il reato di incendio colposo a carico di ignoti. Lo scalo è rimasto chiuso per oltre tre ore.

Le fiamme

Secondo quanto ricostruito, l'inconveniente si è verificato in un'area aeroportuale gestita da una ditta esterna. Si tratta di un'area utilizzata come magazzino e in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il principio di incendio sarebbe stato spento dai vigili del fuoco in meno di un minuto. Non risultano persone ferite o intossicate.

Voli dirottati

Sono stati sette i voli dirottati per motivi di sicurezza dallo scalo di Ciampino all'aeroporto di Fiumicino. Ed erano state diverse centinaia i passeggeri evacuati che si trovavano fuori l'aeroporto, assistiti dal personale di Aeroporti di Roma, che ha distribuito loro acqua e altri generi alimentari.