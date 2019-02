Roma, arrestati coinquilini spacciatori: in casa cocaina e marijuana

Un 43enne nigeriano e un 24enne della Sierra Leone sono stati arrestati nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, dai carabinieri di Roma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

Transitando in via Braccio da Montone, al Pigneto, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante hanno notato il 43enne che, al passaggio della pattuglia, ha tentato di nascondersi in un angolo buio della via per evitare il controllo. I militari lo hanno fermato, e lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e denaro contante.

L'arresto del coinquilino

Nella sua abitazione sono state trovate altre dosi, un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti, nascosti in una busta sotto al letto. In casa c'era anche il coinquilino 24enne, sorpreso con 76 dosi di marijuana, nascoste negli slip, e 1.300 euro, ritenuti provento dello spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre i due arrestati sono stati trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.