Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 17 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Alta pressione ancora protagonista sul centro-nord della Penisola a garanzia di tempo stabile e mite; qualche banco di nebbia possibile al mattino nelle vallate più interne. Dalla sera/notte però risulta probabile la formazione di nubi basse marittime sulle zone occidentali nonché foschie o nebbie anche spesse nelle zone vallive dell'entroterra. Temperature minime in lieve aumento, massime stabili su valori al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli o molto deboli occidentali, in lieve rinforzo su coste e mari; molto deboli nord-orientali in quota, in rotazione a Ponente dalla serata. Mari in genere calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 51,4 µg/m³.