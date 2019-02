Roma, Canapa Mundi al via tra benessere e scienza

Con 250 realtà da tutto il mondo, torna Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della canapa, al Palacavicchi di Roma da oggi al 17 febbraio con 10mila metri quadri di appuntamenti dedicati a professionisti e appassionati. Sostenibilità, benessere, tradizione, ma anche artigianato, start up e gastronomia, medicina e cultura, libri, moda, musica e fumetti. Tutto in una mostra.

La conferenza

In programma c'è la conferenza scientifica sulla canapa, con focus su nutraceutica e fitobonifica, panel dedicati a cannabis terapeutica, medicina veterinaria, evoluzione legislativa e business. Ma c'è anche la stampa 3D, tra ecosostenibilità e alta tecnologia, e i laboratori per massaggi olistici e intrecci di canapa. L'Istituto di Moda Burgo sfila con la collezione Modus sativa mentre Burningmax porta l'installazione immersiva ed esperienziale 50 Shades of Green. Durante l'evento, Canapa Mundi è anche per la città con la Settimana della Canapa: occasione per esplorare la bellezza di Roma e i suoi luoghi più ''canaposi'' in bici o in scooter elettrici.