La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Splendida giornata di sole sul Lazio grazie alla presenza dell'alta pressione supportata da secche correnti settentrionali. Cieli sereni e tersi per tutto il giorno. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, con gelate sulle valli interne, stabili nei massimi, su valori più miti. Venti deboli di Grecale al mattino, in rinforzo sino a moderati al pomeriggio, moderati da ENE in quota con rinforzi sui crinali del basso Lazio. Mari poco mossi sotto costa, sino a mossi al largo i bacini laziali.



La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,8 µg/m³.