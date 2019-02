Casamonica, Raggi: "Scoperta cassaforte vuota sotto terra"

"Proprio in questi giorni finendo di ripulire l'area delle otto villette abbattute al Quadraro - annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi - è stata rinvenuta sotto il livello della strada una cassaforte vuota. Questo ci fa presumere che si potrebbero trovare altre cose interessanti, tanto che lì intorno continuano a girare esponenti della famiglia. Noi continuiamo a presidiare e adesso inizieremo tutta un'attività di scavo".

Le villette dei Casamonica

"La lotta alla criminalità, ai Casamonica, agli Spada, ai Fasciani, ai Triassi non si ferma - prosegue Raggi -. Per un certo periodo non si è utilizzata nemmeno la parola mafia. Si può scegliere di chiudere gli occhi come è stato fino ad oggi o di aprirli e agire di conseguenza". In riferimento all'abbattimento delle "otto villette al Quadraro" la prima cittadina ha rimarcato che "dagli anni '90 non era stato fatto nulla. Perché la famiglia Casamonica fa paura".

Il ritrovamento

"Noi abbiamo deciso di sfidare gli Spada" anche "nella campagna elettorale di Ostia. Siamo andati a fare la passeggiata della legalità. Abbattere i villini dei Casamonica non è stato istantaneo: è servito un lavoro di mesi, poi c'è stata un'operazione massiccia con 600 uomini" per "entrare in un territorio che non è Stato. Oggi al Quadraro non è finita. Durante la rimozione dei detriti, scavando abbiamo trovato una cassaforte interrata - ribadisce Raggi -. Era vuota, ma questo ci ha fatto pensare che la nostra attività lì non è finita. Continuiamo a vedere qualcuno che gira lì vicino per vedere quando ce ne andiamo per provare a mettere il naso. E noi non ce ne andiamo", aggiunge. Infine la sindaca annuncia: "Stiamo riallineando altri fascicoli per andare a colpire altre situazioni".