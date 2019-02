"Non ero sicuro di avere colpito il ragazzo, l'ho appreso con certezza soltanto la mattina successiva". E' quanto si legge nel verbale dell'interrogatorio, che si è svolto mercoledì 6 gennaio in questura a Roma, a carico di Lorenzo Marinelli, uno dei due giovani fermati per il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. La Procura di Roma contesta a Marinelli e a Daniel Bazzano il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti.

Il racconto di Lorenzo Marinelli

Ricostruendo le fasi di quanto avvenuto quella sera, fuori da un pub del quartiere Axa, l'indagato ha dichiarato, riferendosi al nuotatore: "l'ho collegato a qualcuno di quelli che mi avevano minacciato durante la rissa nel pub e quindi ho indirizzato i colpi verso di lui per questo motivo, anche se non lo volevo prendere". "Non conosco assolutamente il ragazzo che è stato colpito. E' stato un errore, in realtà non so chi volevo colpire. Mi sono recato di nuovo presso il pub perché volevo andare a menare qualcuno", ha concluso Marinelli. In base ai reati contestati dalla Procura di Roma, i due fermati rischiano dai 7 ai 20 anni di reclusione. La premeditazione è dovuta alla decisione di tornare sul luogo della rissa dopo essere andati a prendere la pistola.