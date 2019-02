Roma, Stefano Pedica (Pd) denuncia: “Topi sui vagoni della metro B”

"Roma è diventata il regno dei topi. Non bastavano i ratti per strada, davanti ai cassonetti e al cinema, ora fanno 'compagnia' ai cittadini anche a bordo della metropolitana”. E’ quanto denuncia Stefano Pedica, esponente Pd, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter e Facebook foto e video che testimoniano la presenza di un grosso topo all’interno dei vagoni della metropolitana linea B della Capitale. “E pensare che l'assessore Pinuccia Montanari solo qualche anno fa dichiarava di non averne mai visto uno a Roma - prosegue Pedica -. La Capitale è in pieno degrado. Oramai è uno zoo a cielo aperto e c'è sporcizia dappertutto. La giunta Raggi quando capirà che questa situazione non è più tollerabile? La pazienza dei romani è davvero finita", conclude l’esponente del Pd.