La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA).

La situazione nel resto del Lazio

Altra bella giornata di sole sulle regioni centrali tirreniche, dove le secche correnti di Grecale mantengono condizioni di stabilità e cieli in prevalenza sereni. Qualche nube in più sui crinali appenninici di Umbria e Lazio. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo un calo delle massime in quota sul Lazio, clima comunque relativamente mite di giorno. Venti moderati/tesi di Grecale a tutte le quote. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,4 µg/m³.