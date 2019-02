Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 5 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Gli unici annuvolamenti risulteranno nel corso del mattino sul basso Lazio, mentre transiteranno nubi alte tra Lazio centrale e Umbria nonché sul Nord della Toscana. Temperature minime in netto calo a valle (specie sulle zone interne toscane), prevalentemente stazionarie, in modesto temporaneo aumento in quota sul Lazio. Venti deboli da NE, moderati tra alto Lazio, Maremma e Umbria occidentale; deboli da NE in quota, sino a moderati dalla sera sulla Toscana. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e

proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,2 µg/m³.