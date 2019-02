Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 4 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una depressione si muove dal basso Tirreno verso lo Ionio favorendo l'ingresso di correnti secche sulle regioni tirreniche. Il tempo tende a migliorare con schiarite via via più estese, fino a cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata. Qualche annuvolamento in più atteso nel basso Lazio. Venti moderati nord-orientali, con rinforzi sino a tesi sull'Arcipelago toscano, coste e mare aperto; tra deboli e moderati nord-orientali in quota. Mari poco mossi sotto costa, molto mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,4 µg/m³.