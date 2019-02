"Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". Questo lo sfogo di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, giovane promessa del nuoto, ferito gravemente in strada nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio in piazza Eschilo a Roma. "Manuel si è svegliato ed ha riconosciuto la madre. Ha fatto qualche piccolo movimento con gli occhi e le dita. Chiaramente sulla prognosi i medici si pronunceranno nelle prossime ore. In questo momento per noi sono ore di apprensione riguardo ai tempi e alla sua possibilità di riuscire a muoversi. Una tac potrebbe fare ulteriore luce sullo stato del midollo" prosegue Franco. Il padre del giovane cerca una spiegazione all'assurda tragedia: "È molto probabile che Manuel portasse quel cappellino che indossa sempre, come tanti ragazzi della sua età. Forse è per questo che è stato scambiato per un'altra persona, ma di questo ovviamente non ne ho alcuna certezza - prosegue il padre di Manuel aggiungendo - Gli amici di Manuel mi hanno detto che lui tornava da una festa di 18 anni e i ragazzi erano divisi in due gruppi, quando gli hanno sparato, stavano per rimettersi in macchina e tornare a casa".