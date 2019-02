Roma, minacce e ingiurie alla fidanzata: 22enne ai domiciliari

Per continui maltrattamenti, minacce, ingiurie e percosse alla fidanzata, la polizia ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne romano.

La segnalazione di un tassista

Le indagini sono cominciate ad agosto 2018, grazie alla segnalazione di un tassista alla polizia che aveva assistito alle aggressioni verbali del giovane nei confronti della sua compagna durante una corsa. Il 22enne aveva dato in escandescenze dopo che la sua fidanzata aveva ricevuto un sms da parte dell'ex. Così ha iniziato a minacciarla con un coltello, a insultarla fino a morderle una guancia e a prenderla per il collo. Arrivati a destinazione, dopo averle gettato il cellulare a terra, il 22enne aveva iniziato ad autolesionarsi con il coltello. La donna, seppur impaurita dalla reazione del ragazzo, aveva deciso di andare comunque con lui. Gli agenti del commissariato Viminale, chiamati dal tassista, avevano rintracciato il giovane in via Marsala, e lo avevano denunciato per minacce e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

La denuncia della giovane a gennaio

Solo a gennaio 2019 però la ragazza ha deciso di denunciare il compagno, raccontando ai poliziotti i vari episodi di violenza sia fisica che psicologica che subiva da molto tempo. Gli investigatori, diretti da Fabio Abis, dopo aver ascoltato alcuni testimoni e acquisito ulteriori elementi, hanno trasmesso una dettagliata informativa all'Autorità Giudiziaria, che ha emesso nei confronti del 22enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.