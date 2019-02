Roma, fingono incidente d’auto e chiedono danni ad anziani: arrestati

I carabinieri di Ostia Antica hanno individuato ed arrestato due truffatori, un 33enne e un 63enne, entrambi di Acilia, provincia di Roma, che avevano simulato un incidente stradale chiedendone poi i danni a una coppia di ottantenni. I due malfattori, già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi, sono stati messi agli arresti domiciliari.

La dinamica

Il fatto risale ad alcuni giorni prima di Capodanno. I truffatori si erano appostati nel parcheggio davanti a un supermercato in via di Castel Fusano e, individuata una coppia di anziani che con la propria auto stava facendo manovra, avevano inscenato un incidente, sostenendo poi di aver subito un danno alla propria vettura. Approfittando della buona fede delle vittime, erano riusciti a convincere i due anziani a non chiamare le forze dell'ordine, sostenendo che così facendo ci sarebbe stato un fantomatico aumento della polizza assicurativa. I malfattori si erano quindi ‘offerti’ di chiudere la faccenda lì, con il pagamento seduta stante di 500 euro, cifra poi scesa a 270 euro, ovvero quanto i due coniugi avevano in tasca in quel momento.

La denuncia

Nei giorni successivi però le anziane vittime si erano accorte del raggiro e avevano raccontato il fatto ai militari, che avevano capito di essere di fronte a un caso di truffa e raccolto la denuncia. Acquisite alcune testimonianze e compiuti accertamenti sul posto, i militari hanno ricostruito l'accaduto e individuato i due truffatori.