Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 31 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La saccatura di aria artico-marittima che ingloba gran parte dell'Europa centro-occidentale continua a interessare anche le regioni centrali tirreniche. Avvio di giornata con tempo nel complesso buono e solo residua nuvolosità sui versanti orientali. Nel corso del giorno nuvolosità in aumento con primi fenomeni sulla Toscana dal pomeriggio, nevosi a partire dai 700-800m. Entro la sera precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio sui litorali del medio-basso Lazio. Quote neve in Appennino in graduale rialzo verso i 1000-1100m. Temperature in aumento nei valori minimi. Venti deboli in prevalenza di Grecale al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti sud orientali dalle ore pomeridiane. Mari tra mossi e molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,4 µg/m³.