La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una nuova perturbazione di matrice artico marittima interessa le regioni del Centro Tirreno, determinando in mattinata l'arrivo di rovesci anche moderati da coste verso le zone interne durante il pomeriggio e sera quando si avranno schiarite e cessazioni delle piogge da Ovest, ma con residui fenomeni fino a notte sui settori umbri. Nevicate estese in Appennino sopra i 1000m, ma la neve farà la sua comparsa anche a quote inferiori. Venti al mattino deboli o moderati da SE sui settori laziali, dal pomeriggio Libeccio su coste laziali con ingresso del Maestrale in estensione per sera o notte a tutti i mari. Mari da mossi a molto mossi, agitati dalla notte specie al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,1 µg/m³.