Roma, fiamme in uffici in zona Magliana: nessun ferito

Un incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì 28 gennaio, al sesto piano di una palazzina situata in via Alessandro Marchetti, in zona Magliana a Roma. Stando a quanto riferito dai pompieri, l'incendio è scoppiato in un palazzo che in passato ospitava alcuni uffici Alitalia. Attualmente è in disuso. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Ancora da accertare le cause del rogo. Non risultano esserci feriti o intossicati.