Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 29 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Temporanea pausa per buona parte della giornata tra l'afflusso di aria artico-marittima appena passato e il nuovo che arriverà nel corso del 30 gennaio. Fino a sera contesto soleggiato sul Lazio specie occidentale, maggiore nuvolosità sull'Umbria al mattino con residue deboli nevicate a quote collinari. Temperature in calo nei valori minimi. Venti sino a moderati di Grecale a tutte le quote, salvo essere deboli su basso Lazio e alta Toscana. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,9 µg/m³.