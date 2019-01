Roma, nasconde cocaina in un vano a doppio fondo dell'auto: arrestato

Aveva ricavato un vano dietro l'autoradio della sua automobile dove nascondere la droga in caso di un controllo delle forze dell'ordine. Il telefono cellulare che usava, presumibilmente, per tenere i contatti nella sua attività di spaccio, era invece nascosto all'interno della cuffia del cambio. Nonostante le precauzioni però l’uomo è stato scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato Fidene - Serpentara, a Roma, che hanno deciso di sottoporre a un controllo l’uomo dopo averlo visto passare in macchina in via di Casal Selce.

Gli accertamenti della polizia

I poliziotti, insospettiti dalla sua agitazione, hanno notato vicino al vano portaoggetti dell’auto delle chiavi di smontaggio, che vengono solitamente utilizzate per estrarre lo stereo. Dopo ulteriori accertamenti svolti presso gli uffici del commissariato, gli agenti hanno scoperto il vano nascosto dietro l'autoradio, dove erano celati due involucri con oltre 200 grammi di cocaina, e mille euro in contanti nel portaoggetti. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.