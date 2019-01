Cara di Castelnuovo, sono in corso gli ultimi trasferimenti di migranti

Il trasferimento verso altre sedi dei migranti alloggiati nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Castelnuovo di Porto si avvicina alle sue fasi finali. Oggi infatti, sabato 26 gennaio, dovrebbero concludersi i 305 trasferimenti previsti per svuotare il centro, il secondo più grande in Italia, la cui chiusura dovrà avvenire entro giovedì prossimo 31 gennaio. Sono oltre 500 i migranti sfrattati, che dovranno essere ricollocati presso le strutture di altre regioni (LE FOTO DEI TRASFERIMENTI).

Il ricollocamento

Intanto continua il lavoro della task force costituita da Comune, Regione Lazio e Asl Rm4, per la valutazione dei ricollocamenti dei titolari di protezione umanitaria che si trovano ancora nel centro. Costoro infatti hanno perso il diritto alla prima accoglienza per effetto del "decreto Salvini" convertito in legge, e dovranno trovarsi da soli una sistemazione alternativa o rischiano di ritrovarsi in strada.

La risposta dei cittadini

All’emergenza hanno risposto i cittadini, sia con proteste, che con atti di solidarietà tangibile: molti residenti a Castelnuovo e nei comuni limitrofi hanno messo a disposizione dei titolari di protezione umanitaria degli alloggi. Oggi inizieranno i primi sopralluoghi da parte delle istituzioni in queste strutture. Il sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini, ha intanto annunciato che presenterà ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.