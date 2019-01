"Siamo dispiaciuti e preoccupati. Chiediamo che non vengano trattati come bestiame". Lo afferma all'agenzia di stampa Sir il parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelnuovo di Porto (Roma), padre José Manuel Torres. Dalla parrocchia è partita oggi pomeriggio, martedì 22 gennaio, una marcia silenziosa per esprimere solidarietà agli ospiti del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo (Cara) di Castelnuovo, che verrà chiuso e svuotato entro il 31 gennaio. Il parroco rivolge un pensiero particolare ai bambini del Cara, "strappati - dice padre José Manuel Torres - all'improvviso dal percorso che avevano iniziato".

La marcia solidale

Alla marcia, riferisce il Sir, erano presenti gruppi parrocchiali, ragazzi delle scuole, volontari, associazioni del territorio, sindacalisti. Si manifesta anche per testimoniare vicinanza agli oltre cento lavoratori italiani, tra cui medici, psicologi, mediatori culturali e insegnanti, che rischiano il licenziamento a causa della chiusura del Cara. "Con la marcia pacifica - spiega il parroco - vogliamo esprimere solidarietà a questi poveri ragazzi. Non sappiamo dove andranno a finire almeno 200 persone. Hanno voluto sgomberare il centro velocemente in modo un po' misterioso: basti pensare che l'autista del pullman nemmeno sapeva dove doveva andare, forse in Basilicata", sottolinea il religioso.

La chiusura del centro accoglienza

Entro il 31 gennaio il Cara sarà completamente svuotato e chiuso, e i circa 500 migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Lo si apprende da fonti del Viminale. L'operazione, che comporterà risparmi per circa un milione all'anno di affitto, è resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi ed era già programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri come già fatto per Cona e Bagnoli in Veneto.

La nota del Comune

Il Comune della cittadina a nord di Roma sottolinea che "a poco più di un mese dalla conversione in legge del cosiddetto Decreto Sicurezza, il Cara di Castelnuovo di Porto sembrerebbe in chiusura". Il Comune rende noto che da oggi, "come da comunicazione prefettizia", "inizieranno gli spostamenti di 300 rifugiati in tante regioni italiane ai quali si aggiungono le uscite obbligate dei titolari di protezione umanitaria, non più beneficiari della seconda accoglienza".

Il commento del parroco

"Il Comune stava dando un segnale forte di accoglienza e integrazione che contrasta con l'idea generale di cacciare i migranti - aggiunge padre José Manuel Torres -. Ci preoccupano molto gli effetti del decreto sicurezza su coloro che non hanno ottenuto lo status di rifugiati e hanno i permessi umanitari in scadenza. Dove andranno?", si chiede il religioso. Uno di loro, Anthony, nigeriano, faceva il sagrestano in parrocchia. "Era bravissimo. E' un dono che ci è stato tolto", conclude il parroco.

Il Cara di Castelnuovo di Porto

Quello di Castelnuovo di Porto è il secondo centro per rifugiati più grande d'Italia. Venne visitato da Papa Francesco il Giovedì Santo del 2016. Sono trenta al momento gli ospiti trasferiti oggi in altre strutture. Secondo quanto si è appreso, sono stati spostati in centri della Basilicata e della Campania. Altri, invece, avrebbero lasciato il centro da soli. Diversi sono stati avvistati alle fermate degli autobus diretti a Roma. Nei prossimi giorni sono in programma altri trasferimenti.

Il commento di Matteo Orfini, presidente del Pd

"Quello che sta accadendo a Castelnuovo di Porto non ha nulla a che fare con la sicurezza e con la legalità. È una vera e propria deportazione che dimostra quanto le norme volute da questo governo siano disumane e razziste". Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, in merito alla chiusura del Centro richiedenti asilo (Cara) di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.