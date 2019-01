Roma, sequestrano un uomo per un debito non pagato: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate a Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione. La vittima è un libero professionista romano, che aveva ottenuto nel mese di novembre del 2017 un prestito iniziale di 20mila euro, lievitato fino a 360mila euro. Non riuscendo a pagare le rate del prestito, con interessi ben oltre la soglia di legge, l’uomo era stato prelevato dalla propria abitazione e tenuto segregato per due giorni.

Le indagini

Grazie alle indagini dei carabinieri la vittima è stata individuata mentre, a bordo della propria auto e sotto il costante controllo di uno dei sequestratori, aveva momentaneamente lasciato il luogo in cui era tenuto rinchiuso per andare a prendere del denaro. Le immediate successive indagini hanno consentito di risalire agli altri coinvolti nel sequestro: si tratta di due coniugi titolari di una macelleria del quartiere Ardeatino e di un pugile professionista. I tre sono stati trovati in possesso di diversi titoli di credito, appunti riconducibili all'attività usuraria e sette dipinti di valore, che il libero professionista era stato costretto a consegnare a garanzia del prestito usurario.

L'arresto

I carabinieri compagnia Eur hanno quindi arrestato tre dei sequestratori in flagranza di reato, e sottoposto a fermo perché indiziato di delitto il quarto. I tre uomini si trovano ora a Regina Coeli mentre la donna nel carcere di Rebibbia. I quattro sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, usura ed estorsione.