La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione si mantiene depressionaria sull'Italia con un vortice molto profondo che dalla Sardegna si sposta verso il Mar Tirreno meridionale. Una configurazione che vede ai margini gran parte dei settori tirrenici centrali: sulla Toscana nubi stratificate di passaggio con qualche schiarite possibile sui settori di Nord Ovest, maggiori addensamenti insistono sui versanti orientali con deboli nevicate sui crinali appenninici. Sul Lazio piogge e rovesci in prossimità delle coste e sul basso Lazio. Si segnalano infine deboli nevicate sui crinali appenninici umbri e laziali. Venti tesi di Grecale su Umbria e Toscana, di Scirocco sul Lazio, forti sui mari, i quali saranno da molto mossi ad agitati.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,9 µg/m³.