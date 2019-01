Roma, casalinga-pusher nasconde droga in paletta per scopa: arrestata

Nascondeva la cocaina all'interno del manico in plastica della paletta per raccogliere la polvere: per questo una donna di 45 anni è stata arrestata a Tor Bella Monaca (Roma), con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, originaria di Napoli ma da tempo residente a Roma, era già nota alle forze dell'ordine.

Le indagini

I carabinieri sono giunti alla donna dopo aver notato un insolito via-vai di persone, noti assuntori di droga, in una delle palazzine di largo Ferruccio Mengaroni a Tor Bella Monaca. In seguito l’appartamento della donna è stato individuato quale meta dell'andirivieni sospetto, ed è scattata la perquisizione.

Le perquisizioni

Ma nonostante i controlli eseguiti in tutta la casa, non si è trovata alcuna traccia di droga. I militari però sono stati insospettiti dalla premura con cui la 45enne continuava a tenere in mano la scopa e il raccoglitore per i rifiuti. A quel punto, i carabinieri hanno ispezionato anche quegli oggetti, scovando 16 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, all'interno del manico in plastica della paletta per raccogliere la polvere. La casalinga-pusher è stata messa agli arresti domiciliari in attesa del processo.