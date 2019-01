La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI METEO IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Correnti artiche dalla Groenlandia raggiungono il Mediterraneo, originando un vortice ciclonico a carattere freddo che coinvolge direttamente le centrali tirreniche, a partire dalle aree costiere e adiacenti. Giungono nuovi rovesci sulle coste alto laziali, da metà giornata a sera dal vortice si diparte un fronte piovoso che attraversa tutte le regioni con fenomeni sparsi, nevosi fino a quote collinari, quota neve in rialzo fino a 500/900m in Lazio. Entro notte graduale cessazione delle precipitazioni, salvo nuovi rovesci in arrivo su coste tirreniche e basso Lazio. Temperature in calo nei minimi, in lieve aumento nei massimi, ma con clima invernale. Venti moderati da ESE su interne, sciroccali anche sui mari ma in rotazione prima a Libeccio sui bacini laziali e nella notte rinforzo ovunque da Levante. Mari mossi, localmente molto mossi al largo tra pomeriggio e sera.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,9 µg/m³.