Roma, gallerie d'arte trasformate in ristoranti: multe per 10mila euro

Durante un’attività di controllo della polizia locale nelle zone della movida della Capitale, gli agenti hanno riscontrato irregolarità in vari esercizi nel rione Monti, a fronte delle quali sono state elevate sanzioni per oltre 10mila euro. A quanto reso noto dalla polizia locale, nel corso degli accertamenti gli agenti hanno rilevato una serie di violazioni: dalla somministrazione non autorizzata di cibi e bevande, alla trasformazioni in autentici ristoranti, senza averne la licenza, di librerie e gallerie. Al termine dei controlli è stata inviata una segnalazione alla Asl di zona a causa delle carenti condizioni igieniche riscontrate all'interno di alcuni locali.

Le verifiche della polizia locale

Le verifiche della polizia locale sono proseguite fino a tarda notte e dal rione Monti si sono estese a Trastevere, stazione Termini, San Lorenzo e piazza Bologna. In totale sono stati oltre 400 i controlli, rivolti anche al rispetto dell'ordinanza anti-alcol. Oltre 300 veicoli sono stati multati per sosta irregolare, di cui 70 rimossi per intralcio alla circolazione.