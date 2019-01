Roma, molesta 29enne in metro: arrestato dai carabinieri in borghese

A bordo della metro A di Roma, tra le fermate Termini e Vittorio Emanuele, nella serata di ieri, giovedì 17 gennaio, un egiziano ha molestato una 29enne romana, approfittando della folla. L'uomo, 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante con l'accusa di violenza sessuale.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri che, in servizio in borghese, erano presenti nello stesso vagone per un'attività antiborseggio, hanno notato il comportamento dell'uomo e la reazione della vittima, in evidente difficoltà. I militari hanno bloccato il 39enne, che è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.