Roma, tentano di rapinare ragazzi a Trastevere: arrestati due studenti

Due giovani studenti incensurati, uno romano di 17 anni e uno colombiano di 19, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina aggravata in concorso. Un terzo ragazzo, 17enne, è stato denunciato. I tre sono accusati di aver avvicinato, insieme ad altri tre ragazzi in corso di identificazione, quattro giovani coetanei, tra cui una ragazza, minacciandoli e intimandogli di consegnare il denaro e gli orologi in loro possesso. Al loro rifiuto, due ragazzi della comitiva sono stati colpiti da un pugno al volto. L’aggressione è avvenuta la scorsa notte, mercoledì 16 gennaio, in via del Moro, a Trastevere.



L'intervento dei carabinieri

Le vittime sono subito fuggite in direzione di piazza Trilussa, dove hanno incrociato una pattuglia a piedi dei carabinieri. Dopo aver sentito la descrizione dell’accaduto, i militari hanno avviato accertamenti e hanno individuato i tre ragazzi che si erano già confusi tra la folla.

Sanzionati altri cinque giovani

Nel corso dei controlli inoltre i militari hanno sanzionato cinque giovani, sorpresi a consumare bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, per un importo di 750 euro.