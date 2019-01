La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Ci attendono condizioni di stabilità al mattino, con nuvolosità in progressivo aumento dal primo pomeriggio un po' su tutti i settori. Deboli precipitazioni serali inizieranno sui settori costieri e occidentali, per poi aumentare di intensità sul Lazio costiero. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulle coste, massime in lieve aumento specie sulle zone occidentali. Venti tra deboli e moderati di Scirocco con rinforzi su coste e mari, deboli meridionali in quota. Mari inizialmente poco mossi, ma con moto ondoso in progressivo aumento.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,9 µg/m³.