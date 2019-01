Incidente su viadotto di via dell’Aeroporto, file da Ostia a Fiumicino

A causa di un incidente stradale avvenuto, nel primo pomeriggio, sul viadotto di via dell’Aeroporto, lunghe file si sono registrate da Ostia a Fiumicino. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. A quanto si è appreso, per dinamiche ancora da chiarire, nello scontro una Cinquecento si è ribaltata su un fianco mentre una Smart è finita a ridosso del guard rail di destra. Per gli occupanti dei due veicoli non ci sarebbero state particolari conseguenze mentre ci sono stati disagi per gli automobilisti che dovevano raggiungere Fiumicino da Ostia. Le ripercussioni sul traffico hanno, infatti, interessato l'arteria, assai trafficata ogni giorno, sin da via di Tor Boacciana, nel municipio lidense. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Fiumicino.