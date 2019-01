Roma, chiedeva l’elemosina fingendosi malata: denunciata

Chiedeva l’elemosina in piazza Sant’Uffizio a San Pietro simulando tremori e una malformazione per impietosire i passanti. La mendicante è stata denunciata dai poliziotti del commissariato Borgo di Roma così come previsto dal nuovo decreto sicurezza. La donna, alla vista degli agenti, si è tolta la sciarpa e, da una posizione curva in cui era, si è subito sollevata, smettendo allo stesso tempo di tremare. Per il medesimo reato sono state denunciate anche altre due donne, che utilizzavano due minori per elemosinare. Gli agenti hanno sequestrato sia le somme di denaro raccolte con le elemosine che il “materiale” usato per simulare la malformazione.