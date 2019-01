Roma, monetine della Fontana di Trevi: Raggi vuole tutelare Caritas

Virginia Raggi seguirà da vicino la vicenda della gestione delle monete che i turisti gettano nella Fontana di Trevi. Si tratta di un vero e proprio tesoretto, che oscilla tra il milione e il milione e mezzo l'anno, la cui gestione, fino ad ora, è stata affidata alla Caritas che lo ha usato per sostenere progetti sociali. Dal prossimo aprile però, la gestione del denaro potrebbe passare in altre mani. La decisione di cambiare i destinatari delle monetine lanciate nella fontana ha sollevato diverse polemiche, tanto da spingere la sindaca a occuparsi personalmente la vicenda.

L'intervento della sindaca

La sindaca di Roma ha deciso di seguire in prima persona la vicenda convocando una riunione per chiedere chiarimenti in merito al provvedimento amministrativo, in vigore dal prossimo aprile, che dovrebbe togliere la gestione delle monete alla Caritas. Da quanto si apprende, Raggi è fiduciosa e punta a trovare una soluzione condivisa che possa tutelare la Caritas e le sue attività.

Il nuovo regolamento

A ottobre 2017 una memoria di giunta ha stabilito l'internalizzazione della gestione delle monete, ponendola in capo al Comune che a sua volta le avrebbe destinare a iniziative benefiche. Lo stesso Campidoglio ha poi deciso di prorogare l'attuale sistema per tutto il 2018 per avere il tempo di mettere a punto il nuovo meccanismo, che, però, non è ancora stato definito nei dettagli. La volontà sembra essere quella di lasciare alla Caritas la gestione degli introiti da destinare a progetti sociali specifici, ma una recente memoria di giunta ha invece indicato in Acea, azienda multiservizi, "il soggetto da incaricare" per il prelievo delle monete. Si prospetta così una nuova soluzione: "Il ricavato della raccolta dovrà essere destinato, al netto di quanto necessario alla copertura delle spese dell'addendum contrattuale con la società Acea, in misura prevalente al finanziamento di progetti sociali e per la restante parte alla manutenzione ordinaria del patrimonio culturale".

L'appello di Caritas

La decisione della Raggi di prendere in mano la situazione in prima persona sembra una risposta chiara all'appello lanciato dalla stessa Caritas. "La decisione del Comune di Roma di modificare la procedura di affidamento per le monetine di Fontana di Trevi, finora utilizzate in progetti di solidarietà promossi dalla Caritas di Roma, con un iter amministrativo ancora non definito, a partire dal prossimo primo aprile, ha destato numerose prese di posizione che invitano la sindaca Raggi a modificare tale decisione. Giornalisti, politici, sacerdoti e tanti cittadini sono intervenuti sui social network" Questo il commento della Caritas affidato ai social. "Ringraziamo tutti coloro che hanno espresso tale fiducia alla Caritas , agli oltre 5mila volontari e 300 operatori impegnati ogni giorno in 51 opere-segno (mense, ostelli, comunità alloggio, case famiglia, ambulatori medici, servizi domiciliari, centri di ascolto nelle carceri) e 145 centri di ascolto parrocchiali, e per il sostegno che continuerete a manifestare", aggiunge l'ente caritativo diocesano. "Da parte nostra – conclude la Caritas - vi assicuriamo che l'impegno per la giustizia e la dignità di coloro che soffrono continuerà più deciso che mai, forte anche delle vostre bellissime parole. Grazie, il vostro sostegno ci rincuora".