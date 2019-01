Fontana Trevi, da marzo non sarà solo la Caritas a gestire le monete

Le monetine gettate, da turisti e non, nella Fontana di Trevi a Roma saranno gestite dalla Caritas ancora fino a fine marzo, poi entrerà in vigore un nuovo sistema di impiego che il Campidoglio sta ancora mettendo a punto. Il ‘tesoretto’ delle monetine potrebbe essere impiegato in parte per finanziare progetti sociali, in parte per la manutenzione del patrimonio culturale.

Sistema per contare monetine

Si punta, innanzitutto, a strutturare un sistema per conteggiare le monete che turisti e romani tradizionalmente lanciano nella prestigiosa fontana. A quanto si apprende, si starebbe ragionando anche sulla possibilità di lasciare alla Caritas la gestione degli introiti da destinare a progetti sociali specifici, e su quella di includere altre realtà per potenziare ad esempio l'accoglienza dei senza fissa dimora.