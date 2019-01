Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 13 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Nubi in formazione a causa di un nuovo debole fronte in movimento da nordovest a Sudest. Temperature in generale aumento sia nei minimi che nei massimi. Venti al mattino deboli o moderati da ENE sulla Toscana, moderati da OSO sul Lazio ma in rotazione e rinforzo ovunque da NNO prima di girare a OSO nella notte; moderati da N a seguire tesi da NNO in quota. Mari mossi al largo, poco mossi sottocosta.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,1 µg/m³.