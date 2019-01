La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La situazione nel resto del Lazio

Le centrali tirreniche continuano a essere interessate da correnti fredde di estrazione artica in un contesto di stabilità e bel tempo. Giornata ben soleggiata nel Lazio, con cieli sereni per l'intera giornata, salvo nubi sui crinali appenninici della dorsale centrale con qualche fiocco di neve non escluso sui Monti della Laga. Addensamenti in transito anche su zone prossime laziali e umbre. Temperature in calo nei minimi, più lieve nei massimi con diffuse gelate su zone interne. Venti fino a moderati da NNE, moderati da NNE in quota. Mari mossi specie al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,4 µg/m³.