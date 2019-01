In autunno Starbucks sbarca a Roma, vicino ai Musei Vaticani

Starbucks arriva a Roma. In autunno la catena di caffetteria statunitense, presente in Italia a Milano, aprirà la sua prima sede nella Capitale, in zona Musei Vaticani. A confermare la notizia è la stessa azienda, la quale ha anche annunciato l’apertura di un altro punto vendita a Roma, sempre in autunno, ma in una zona ancora top secret.

Le polemiche dopo l’arrivo di McDonald's

La zona dei Musei Vaticani era finita al centro delle polemiche nel 2017 quando la catena di fast food McDonald's era sbarcata al di là del Tevere, in un rione capitolino che fino ad allora, nel settore della ristorazione, era rimasto ancora ‘incontaminato’ dalle catene commerciali d'oltreoceano.