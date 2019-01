Furgone in fiamme nella notte a Roma, ipotesi dolo

Alla periferia di Roma, in via Michele Pane, in zona Torre Maura, un furgone è andato in fiamme nella notte. Il furgone era in sosta davanti a un negozio di termoidraulica: danneggiato l'ingresso e un altro veicolo parcheggiato accanto, sempre di proprietà del negozio.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. All'interno del furgone è stata trovata una bombola di ossigeno e una di acetilene, mentre poco distante è stata trovata una tanica con dentro liquido infiammabile. Si ipotizza l'incendio doloso.