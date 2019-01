Roma, mezzo Ama finisce contro un albero: danneggiate auto in sosta

Un mezzo Ama, la municipalizzata che si occupa della raccolta e trattamento dei rifiuti a Roma, è finito contro un albero che, a seguito dell’impatto, è caduto su alcuni veicoli in sosta e su un altro albero, i cui rami hanno danneggiato la linea elettrica di alimentazione della filovia. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 4 gennaio, su via Nomentana, in prossimità del civico 314, a Roma. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi necessari e per mettere in sicurezza area. Il tratto interessato dall’incidente inoltre è stato momentaneamente chiuso al traffico. Non risultano esserci feriti.