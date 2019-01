Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino variabilità diffusa in diradamento diurno. In serata nuovo aumento della nuvolosità per infiltrazioni umide da ovest con maggiori addensamenti tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria. Temperature in lieve aumento nei minimi ma con gelate diffuse su zone interne, in aumento nei massimi. Venti deboli da OSO dalle ore diurne con rinforzi su coste e mari, fino a ONO sul Pontino; tesi settentrionali in quota. Mari mossi specie al largo, localmente poco mossi sottocosta.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche nube più dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,2 µg/m³.