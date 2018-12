Un maxirogo è divampato a Roma in un capannone adibito a deposito rifiuti, nell'impianto Ama, di via Salaria. Si è sollevata una densa e alta colonna di fumo e l'odore di bruciato sprigionatosi è stato avvertito anche nel centro della Capitale e in diverse zone della città. Dalle 4.30 di questa mattina sul posto ci sono 12 squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare l'incendio che ha colpito il capannone di circa 2000 metri quadri per la raccolta dell'immondizia. Un dispiegamento di forze importante: sono quasi 400 gli uomini e i carabinieri presenti nella zona. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

L'assessore sul posto

A quanto si apprende, sono arrivati sul posto l'assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, e l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani con i tecnici dell'Arpa.

