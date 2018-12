Roma, Coldiretti: prorogata vendita abeti da zone colpite da maltempo

Ci sono state richieste al di sopra delle previsioni per gli alberi di Natale realizzati con gli abeti abbattuti dall’ondata di maltempo che il mese scorso ha devastato i boschi del Nord-Est. Data la grossa richiesta la Coldiretti, che insieme a Federforeste e Pefc ha dato il via all’iniziativa, ha deciso di prorogare la vendita fino a esaurimento scorte anche stamani, domenica 9 dicembre, nel mercato di Campagna Amica di Roma in via San Teodoro 74. L’iniziativa è stata presa per aiutare la ripresa dei territori colpiti e dare una seconda vita alle piante.

Sono gli alberi abbattuti durante l’ondata di maltempo

Si tratta di punte di abeti di dimensioni variabili, da 1,5 ai 2 metri, caduti sull'Altopiano di Asiago, uno dei luoghi simbolo della devastazione, che la Coldiretti si è impegnata a rimuovere affinché nelle case degli italiani ci sia un albero di Natale della solidarietà. Una scelta fatta - ricorda la Coldiretti - dalla stessa Presidenza della Repubblica che, tramite l'organismo di certificazione forestale Pefc e di Federforeste, ha ricevuto due abeti bianchi delle foreste del Veneto e della Provincia di Trento da collocare al Palazzo del Quirinale e presso la tenuta di Castelporziano per il Natale 2018. "È Un’opportunità che è stata colta da molti cittadini - aggiunge la Coldiretti - per portare nelle case durante le feste, con una offerta di 15 euro, un simbolo concreto della solidarietà, ma anche per far conoscere l'importanza di scegliere per Natale l'albero vero made in Italy che concilia il rispetto della tradizione con quello dell'ambiente, a differenza di quelli di plastica".