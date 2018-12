Roma, corteo della Lega: in bus dalla Calabria alla manifestazione

Sono arrivati alla manifestazione di Piazza del Popolo dopo oltre otto ore di viaggio notturno. I sostenitori calabresi del partito di Salvini (LE PAROLE DEL VICEPREMIER) non mancano certo di entusiasmo e non si sono tirati indietro all’idea di partecipare al corteo organizzato per oggi, sabato 8 dicembre, a Roma. Portano fazzoletti celesti al collo, con la scritta Lega Calabria e lo stemma della regione, e scandiscono a più riprese il grido "Calabria, Calabria". Dietro ad uno striscione, che reca anch'esso la scritta "Lega Calabria" e i simboli del partito e della regione, i leghisti calabresi hanno preso posto proprio sotto il palco allestito in Piazza del Popolo dal quale parla Salvini.

Il viaggio

Giovani e meno giovani, i leghisti di Calabria si sono ritrovati in diverse città della regione ieri sera, per poi imbarcarsi su un pullman diretto verso la Capitale. Un viaggio partito poco dopo mezzanotte e che si è concluso dopo oltre otto ore. "Ma la fatica non si sente in questi casi", dice uno dei sostenitori calabresi di Salvini, partito da Lamezia Terme. Quello di Lamezia è solo uno dei sei pullman provenienti dalla Calabria con l'obiettivo di partecipare al corteo, a conferma del radicamento anche al Sud del movimento diretto da Salvini.