Due morti e almeno 17 feriti è il bilancio di una tremenda esplosione in un’area di servizio sulla via Salaria a Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. Tra le vittime un vigile del fuoco e un uomo che al momento dello scoppio si trovava vicino al distributore. Tra i feriti ci sono altri pompieri, giunti sul posto prima del boato dai distaccamenti di Poggio Mirteto e Montelibretti proprio per provare a sedare le fiamme, e alcuni soccorritori del 118 rimasti ustionati al volto. Tre feriti sono gravi e sono stati trasportati dal 118 in diversi ospedali con ustioni e traumi.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, a prendere fuoco – per cause ancora da precisare – sarebbe stata un’autocisterna carica al momento del travaso del carburante. L'esplosione si sarebbe verificata solo una mezz’ora più tardi, quando erano già al lavoro le prime squadre di Vigili del fuoco e 118. Almeno sette i pompieri e due i soccorritori rimasti feriti. Sul posto due elicotteri del 118, un'automedica e otto ambulanze.



Sette vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione

Sono sette i vigili del fuoco rimasti coinvolti nell'esplosione. A renderlo noto è lo stesso Corpo con un tweet in cui si precisa che le “operazioni sono in corso”. Secondo quanto comunicano i vigili del fioco sarebbero coinvolte anche altre otto persone. Tra i feriti ci sono anche operatori del 118 e addetti del distributore.

Tra i feriti ci sono soccorritori del 118 con ustioni al volto

“In merito all'esplosione avvenuta sulla via Salaria di un distributore di Gpl è scattato immediatamente il Piano del maxi afflusso feriti”, spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Sul posto sono operativi 8 mezzi del 118 tra ambulanze e automediche e 3 elicotteri per il trasporto dei feriti. È stato allertato il Centro grandi ustioni del Sant'Eugenio e i Dea di II livello della capitale. Tra i feriti vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto. È stata istituita l'Unità di Crisi presso l'Ares 118 di Roma". L'assessore spiega inoltre di essere in “stretto contatto con i soccorritori dell'Ares 118 giunti immediatamente sul posto”.

Salaria chiusa al traffico per consentire soccorsi

“La strada statale 4 'via Salaria' è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sabina, e Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti, tra le province di Rieti e Roma, dal chilometro 38 al chilometro 41.500). Traffico deviato sulla viabilità secondaria”. Lo rende noto Anas. “La chiusura - si legge sul comunicato - è stata resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le operazioni di soccorso”.

Basilicata, sindaco Fara Sabina: “La situazione è seria”

“Stiamo monitorando costantemente la situazione. Abbiamo deviato il traffico proveniente da Roma lungo la via Farense, non è consentito a nessuno di avvicinarsi all'area dell'esplosione. La situazione è seria”. Sono le parole di Davide Basilicata, sindaco di Fara Sabina in provincia di Rieti, comune vicino a Borgo Quinzio. “Alcune squadre dei vigili del fuoco - ha aggiunto il primo cittadino- stanno continuando ad operare. Le forze dell'ordine insieme alla nostra Polizia Locale stanno monitorando la situazione della zona”.

Mannone, questore Rieti: “Bilancio è pesante”

“Posso confermare che il bilancio della tragedia è pesante. Due morti e dieci feriti. L'esplosione è partita da un'autocisterna che stava scaricando gpl nell'area di servizio. C'è stato un primo incendio e mentre i Vigili del fuoco e il 118 stavano operando è avvenuta una violentissima esplosione”. E' quanto afferma il questore di Rieti, Antonio Mannoni. “Al momento - aggiunge Mannoni - i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area e la cisterna, raffreddandola. Le vittime sono un pompiere e un civile che si trovava nei pressi del distributore ed è stato investito dall'esplosione”.

