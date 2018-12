Rieti, esplosione in distributore: identificata la seconda vittima

Manca ancora l'ufficialità, attraverso l'esame del Dna che è in corso, ma da quanto trapela i carabinieri di Rieti avrebbero identificato la seconda vittima. A quanto ha appreso l'ANSA da fonti giudiziarie, il corpo carbonizzato, trovato vicino al distributore, potrebbe essere quello di Andrea Maggi, 38 anni, di Montelibretti (Roma). I militari hanno già effettuato il prelievo del Dna dal fratello del 38enne e il responso dell'esame è atteso a breve.

Riaperto il tratto di strada di via Salaria Vecchia

"Dopo un confronto con le unità di sicurezza che ancora stanno operando sul posto l'arteria della via Salaria Vecchia è già transitabile. Siamo in attesa di disposizioni da parte di Polizia Stradale e Anas per il ripristino della circolazione sulla strada Salaria". Questo è quanto fa sapere sulla sua pagina Facebook il Comune di Fara Sabina (Rieti).

Attesa informativa, sequestrata area

Attende in giornata una prima informativa la Procura di Rieti. Il PM Lorenzo Francia ha compiuto ieri un sopralluogo nell'area del disastro, ora sequestrata. La Procura ha nominato già un consulente, al lavoro da questa mattina, e sta acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di cui è dotata l'area di servizio, ma anche quelle postate sui social network dagli automobilisti che si trovavano nella zona. Nell'inchiesta al momento ipotizza l'omicidio colposo e dovrà chiarire cosa ha causato l'incendio e le successive esplosioni della cisterna che stava scaricando gpl nel distributore.

La tragedia

Due morti e almeno 18 feriti è il bilancio di una tremenda esplosione (IL VIDEO) in un’area di servizio sulla via Salaria a Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. Tra le vittime un vigile del fuoco e un uomo che, al momento dello scoppio, si trovava vicino al distributore. Tra i feriti ci sono altri sette pompieri, giunti sul posto prima del boato dai distaccamenti di Poggio Mirteto e Montelibretti proprio per provare a sedare le fiamme, e alcuni soccorritori del 118 rimasti ustionati al volto. Sei feriti sono gravi e sono stati trasportati dal 118 in diversi ospedali con ustioni e traumi. La procura della Repubblica di Rieti ha aperto un'inchiesta. Il fascicolo è stato assegnato al PM Cusano e ai sostituti Maruotti e Francia.

