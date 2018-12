Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto del Lazio

La perturbazione con annesso vortice di bassa pressione sfila velocemente verso la Sicilia condizionando il tempo tra Toscana meridionale, alto Lazio e Umbria confinale, dove al mattino attendiamo delle piogge. Durante il pomeriggio aumentano le schiarite su Toscana, Umbria e Lazio interno, mentre una certa nuvolosità interesserà le coste laziali, dove non si esclude qualche breve piovasco. Temperature in aumento, più sensibile nei minimi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno sino a cieli parzialmente nuvolosi, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,6 µg/m³.