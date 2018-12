Meteo a Roma: le previsioni del week end

La situazione meteo in città

A Roma (LE PREVISIONI) sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo nel resto del Lazio

Il tempo sulle regioni centrali tirreniche si mantiene in parte stabile e soleggiato, grazie al debole promontorio di alta pressione che fatica a tenere a bada le umide correnti atlantiche. Saranno tuttavia presenti delle nebbie diffuse sulle vallate interne nottetempo e al mattino. Nel corso del mattino molte nubi e qualche pioggia possibili solo sull'Arcipelago toscano, generale stabilità con nubi sparse altrove; qualche locale goccia di pioggia pomeridiana sul litorale centrosettentrionale prima di un peggioramento nottetempo su alta Toscana. Temperature senza variazioni rilevanti. Vento deboli meridionali sulle zone interne fino a moderati in prossimità delle coste. Domenica un fronte caldo risale dal Nord Africa apporta un aumento della nuvolosità in special modo sulla Toscana con associati deboli fenomeni specie sui settori settentrionali, in assorbimento pomeridiano. Il contesto si mantiene prevalentemente soleggiato invece su Umbria e Lazio, eccetto la presenza di nebbie nelle ore più fredde sulla vallate. Temperature stazionarie nei minimi, in lieve ascesa nei massimi. Venti deboli occidentali, rinforzi sull'arcipelago toscano, fino a moderati da SO in quota sulla Toscana. Mari da poco mossi a mossi.

Latina, domenica bel tempo

A Latina sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

Viterbo, sabato soleggiato

A Viterbo sabato tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.