La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo nel resto del Lazio

Il promontorio mobile di alta pressione cerca di contrastare le correnti umide atlantiche che arretrano il loro raggio di azione. Insistono ancora le nubi sul Nord Ovest della Toscana dove sono attese anche delle sporadiche piogge, isolati piovaschi pomeridiani sono attesi anche su Arcipelago e coste. Sul resto della Toscana, Umbria e Lazio deciso miglioramento del tempo con spazi soleggiati anche ampi. Sono tuttavia da segnalare la presenza di nebbie che per buona parte del mattino saranno presenti sulle vallate interne. Temperature in stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati di Scirocco sui mari, deboli di direzione variabile sulle zone interne, moderati da Sud sulle coste; tra deboli e moderati da SE in quota. Mari inizialmente poco mossi, ma con rapido aumento del moto ondoso ad iniziare dai bacini toscani settentrionali.

Viterbo, non sono previste piogge

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Rieti, temperatura massima di 17°C

A Rieti nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria a Roma di oggi, 9 novembre, è discreta, con una media di particolato sospeso di 41.2 µg/m³.